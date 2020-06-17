Çiftçi Nusret Aldıran'a ait 36 dekarlık tarlada yapılan arpa hasadından 36 ton mahsul elde edildi.

Zahireci Ramazan Küçükyangöz, hasat edilen mahsulün tonunu, tarlada 1400 liradan satın aldı.

İlçede gerçekleştirilen ilk hasada Sarayönü Ziraat Odası Başkanı Engin Çelik ve Kadınhanı Ziraat Odası Başkanı Arafa Soydan da katıldı.

Çelik, ilk hasat vesilesiyle tüm çiftçilere bereketli bir hasat sezonu diledi. Bereketli bir yıl geçirdiklerini belirten Çelik, "Kış ve bahar döneminde güzel yağışlar aldık. Bunun rekolteyi yükseltmesini bekliyoruz. Rekolteyle beraber kalite de çok önemli. Arpa daha erken olgunlaştığı için hasat arpa ile başladı. Temmuz ayı içerisinde de buğday hasadımız başlar. Bu harman sezonuna umutla bakıyoruz. Çiftçilerimizin emeğinin karşılığını almasını ümit ediyoruz." diye konuştu.