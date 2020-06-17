Haber Giriş: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da elektrik akımına kapılan boyacı yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde elektrik akımına kapılan boyacı ustası yaralandı.
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde alınan bilgiye göre, Aşağıgöklü Mahalesi'nda bir evi boyayan Halit Kayran (25) akıma kapıldı.
Kayran'ın yaralandığını gören çevredekiler durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.
Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılan Kayran tedavi altına alındı.
Son Haberler
- 14:53
- 14:49
- 14:58
- 14:43
- 14:34
Sıradaki Haber
İstanbul'da yeni normal denetimleri devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz