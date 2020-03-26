Haber Giriş: Kaynak: AA
Saray'da parklar dezenfekte edildi
[Fotoğraf: AA]
Saray Belediyesi ekipleri, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çalışmaları kapsamında parkları dezenfekte etti.
Ekipler, virüsün yayılımının engellenmesi amacıyla dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
İlçe merkezindeki park, çocuk oyun alanı, bank, ortak kullanım alanları ve camileri dezenfekte eden ekipler, vatandaşları da bilgilendirdi.
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