Açık 20.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 30.07.2023 01:52

Şarampole devrilen kamyonette yaşlı çifti ölüm ayırdı

Afyonkarahisar’da kontrolden çıkarak şarampole devrilen kamyonette araçtan dışarı fırlayan sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, karısı ise ağır yaralandı.

Şarampole devrilen kamyonette yaşlı çifti ölüm ayırdı
[Fotograf: İHA]

Çay ilçesi Eber köyü yakınlarında meydana gelen olayda Ö.P, idaresindeki  kamyonet sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki şarampole devrildi.

Kazada, kamyonetten dışarı fırlayan sürücü yaşamını yitirirken, yanındaki karısı G.P. ise ağır yaralandı.

Yaralanan kadın olay yerine gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazanın ardından, jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından sürücünün cenazesi morga kaldırıldı.

ETİKETLER
Afyonkarahisar
Sıradaki Haber
Osmaniye’de hapis cezası bulunan 3 şüpheli tutuklandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
02:58
Zonguldak'ta trafik kazası: 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı
02:59
Düzce'de çıkan yangında 4 samanlık, 1 ahır ve 2 araç zarar gördü
02:51
Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşme konusunda önceden anlaştıklarını bildirdi
02:12
Yemen'de insani kriz büyüyor
01:51
İki araç kafa kafaya çarpıştı, 3 yaralı
01:47
Kağıthane’de aşure günü heyecanı: 25 bin kişiye aşure ikram edildi
İsrail'de yüz binlerce kişi yine sokaklara indi
İsrail'de yüz binlerce kişi yine sokaklara indi
FOTO FOKUS
Yamaç paraşütü yaptığı sırada güvenlik ipinden sıyrıldı
Yamaç paraşütü yaptığı sırada güvenlik ipinden sıyrıldı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ