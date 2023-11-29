Şarampole devrilen kamyondan atlayarak kurtuldular

Kaza, Tunceli-Pertek karayolu Cankurtaran mevkiinde meydana geldi.

Sürücüsü öğrenilemeyen kamyon, fren aksamında meydana gelen arıza nedeniyle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Sürücü ve yanındaki arkadaşı son anda kamyondan atlayarak kurtuldu. Atlama sonucunda yaralanan 2 kişi için bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.