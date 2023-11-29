Çok Bulutlu 8.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
İHA 29.11.2023 10:02

Şarampole devrilen kamyondan atlayarak kurtuldular

Tunceli’de şarampole devrilen kamyondan atlayan 2 kişi son anda kurtuldu.

Şarampole devrilen kamyondan atlayarak kurtuldular

Kaza, Tunceli-Pertek karayolu Cankurtaran mevkiinde meydana geldi.

Sürücüsü öğrenilemeyen kamyon, fren aksamında meydana gelen arıza nedeniyle yoldan çıkarak şarampole devrildi. Sürücü ve yanındaki arkadaşı son anda kamyondan atlayarak kurtuldu. Atlama sonucunda yaralanan 2 kişi için bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Tunceli Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Jandarma ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı. 

ETİKETLER
Tunceli Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Çorum'da açılan kitap fuarına yoğun ilgi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
10:11
ABD'li Senatör Welch, Gazze'de "süresiz ateşkes" çağrısı yaptı
10:07
Vapur seferleri iptal edilince Marmaray ve metrobüste yoğunluk oluştu
10:05
Ekonomik güven endeksi açıklandı
10:02
Borsa güne yükselişle başladı
10:08
Türkiye'nin ihracatı ekimde arttı
10:03
Doğu Anadolu'da dondurucu soğuk etkili
Vapur seferleri iptal edilince Marmaray ve metrobüste yoğunluk oluştu
Vapur seferleri iptal edilince Marmaray ve metrobüste yoğunluk oluştu
FOTO FOKUS
Bursa'da fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı
Bursa'da fırtına vatandaşlara zor anlar yaşattı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ