Kütahya merkezli suç örgütü operasyonunda gözaltına alınan 8 zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, "örgütlü suçlar ve nitelikli yağma" suçlarının önlenmesi kapsamında Kütahya ve İstanbul'da gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan O.K, A.K, İ.E, S.İ, Y.S, K.D, R.K. ve A.A. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Diğer 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, asayiş ve istihbarat şubelerinin de destek sağladığı aynı soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Zanlıların, 23 Ekim'de Galericiler Sitesi'nde bir esnafa yapılan silahlı saldırı olayıyla da bağlantılı oldukları iddia edildi.

Ekiplerce, 24 Kasım'da Kütahya ve İstanbul'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlenmiş, ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 3 tabanca ve 18 fişek ele geçirilmişti.