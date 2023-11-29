Merzifon'da motosiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı

Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, çevreye yüksek sesle rahatsızlık verecek şekilde gürültü çıkaran, plakasız ve sürücü belgesiz motosiklet kullanan, kask takmayan sürücülere yönelik denetimlerini sürdürüyor.

Denetimlerde, 43 motosiklet sürücüsü kontrol edildi, 22 motosiklet sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Polis ekipleri, 2 motosikleti ise trafikten men etti.

Sürücü ve yolculara motosikletin güvenli kullanımı hakkında da bilgilendirmede bulunan trafik ekiplerinin denetim ve kontrollerini aralıksız sürdüreceği bildirildi.