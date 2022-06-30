Yaklaşık 6,5 milyon dekar alanda hububat tarımının yapıldığı Şanlıurfa'da, Türkiye'nin mercimek üretiminin yüzde 36'sı, buğday üretiminin yüzde 10'u, arpa üretiminin yüzde 15'i yapılıyor. Kentte hububatın yanı sıra pamuk ve sebze yetiştiren çiftçilerin alternatif ürün ekmesi için de kamu kurumlarınca çeşitli çalışmalar yürütülüyor.

Bu kapsamda Eyyübiye Belediyesi, GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğiyle bölgede alternatif ürün çeşitliğini artırmak, istihdam ve ekonomiye katkı sunmak amacıyla "Sera Kent" projesini başlattı.

Proje kapsamında yaklaşık 3 ay önce 10 dönüm alanda 3 sera kuruldu. Domates, biber, salatalık gibi sebzelerin yetiştirildiği seralarda alternatif ürün yetiştiriciliği kapsamında ilk etapta 250 metrekarelik alana deneme amaçlı ejder meyvesi ekildi. Seralarda, çilek, zambak, nergis, ters lale, sümbül gibi bitkiler yetiştirilerek bölgedeki ürün çeşitliğinin artırılması hedefleniyor.

"İnşallah ciddi anlamda da verim alacağız"

Belediye Başkanı Mehmet Kuş, AA muhabirine, Türkiye'nin önemli tarım kentlerinin başında gelen Şanlıurfa'nın pamuk ve tahılla anıldığını, Türkiye'de en fazla Antep fıstığının kentte üretildiğini söyledi.

Kuş, Şanlıurfa'da son dönemde kurulan seralarda yetiştirilen domates, biber ve salatalığın ekonomiye ciddi anlamda katkı sağladığını ifade etti.

Uyguladıkları projeye değinen Kuş, "Proje kapsamında Şanlıurfa'da hiç denenmemiş ürünleri deniyoruz. Projeyle ekonomiye ve istihdama katkı sağlamanın yanı sıra bölgede alternatif ürün yetiştiriciliğine yönelik çalışmalar yapıyoruz. İlk etapta ejder meyvesi ekimini yaptık ve fidelerimiz yetişti. Pazarını da oluşturduk. Burada yetiştireceğimiz ejder meyvesini 9 ay sonra ihraç edeceğiz. İnşallah ciddi anlamda da verim alacağız. Seralarda çilek, zambak, nergis, ters lale, sümbül gibi bitkiler yetiştirerek bölgede yaygınlaşması için çiftçilerimize dağıtacağız." diye konuştu.

Yetiştirilen ürünler vatandaşa maliyetine satılacak

Kuş, ilçenin en büyük sorununun işsizlik olduğunu dile getirerek, kurdukları Sera Kent'te yüzlerce kadının istihdam edileceğini aktardı.

Sera kentin 30 dönüm alana kurulduğunu anlatan Kuş, "Şu anda 10 dönüm alanda seralarımızda ürün yetiştiriliyor. İleriki dönemlerde çalışmalarla 17 sera kurmayı hedefliyoruz. Yetiştirdiğimiz ürünlerimizi mahallelerde stantlar kurarak vatandaşlarımıza maliyetine satışını sağlayacağız." ifadelerini kullandı.

Seralarda görevli ziraat mühendisi Meral Gündüz, projeyle bölgede daha önce denenmeyen ürünlerin bölge tarımına kazandırılmaya çalışıldığını belirtti.

Ektikleri ejder meyvesinin çok güzel bir şekilde toprağa uyum sağladığını ifade eden Gündüz, "Ürünümüz tomurcuklanmaya başladı. Şanlıurfa'da ejder meyvesinin de yetiştirilebileceğini gösteriyoruz. Bölge tropikal meyve yetiştirilmesine uygun. Çeşitli ürünlerin yetiştirilmesi için çalışmalarımız devam ediyor." dedi.