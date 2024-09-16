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Güncel
AA 16.09.2024 15:58

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 zanlı gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi.

Operasyonlarda, 5 kilo 120 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildiğini aktaran Şıldak, 10 şüphelinin de gözaltına alındığını kaydetti.

Vali Şıldak, uyuşturucuyla mücadelede vatandaşlardan destek talebinde bulunarak, uyuşturucu satan veya kullanan kişilerle ilgili 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulmasını istedi.

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