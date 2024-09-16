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Güncel
AA 16.09.2024 15:53

Rize'nin çay ihracatı 7,4 milyon dolar oldu

Rize'den 2024 ocak-ağustos döneminde yapılan çay ihracatı 7 milyon 411 bin 735 dolara ulaştı.

Rize'nin çay ihracatı 7,4 milyon dolar oldu
[Fotograf: AA]

Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği (DKİB) Yönetim Kurulu Başkanı Saffet Kalyoncu, Türkiye'nin 8 aylık çay ihracatının yüzde 46'sının Rize'den yapıldığını anlattı.

Kentten yılın 8 ayında 2 bin 84 ton çay ihraç edildiğini belirten Kalyoncu, bu ihracattan da 7 milyon 411 bin 735 dolar kazanç sağlandığını aktardı.

Bu dönem 24 ülkeye çay ihraç edildiğine dikkati çeken Kalyoncu, Belçika, ABD ve Almanya'nın en fazla dış satım yapılan 3 ülke olduğunu ifade etti.

Söz konusu dönemde yapılan ihracatta Belçika'nın 5 milyon 527 bin 275 dolarla ilk sırayı aldığını vurgulayan Kalyoncu, "Belçika'yı 656 bin 873 dolarla ABD, 249 bin 248 dolarla Almanya takip etti. Kentten geçen yılın aynı döneminden farklı olarak KKTC, Singapur, Çin Halk Cumhuriyeti ve Bahreyn'e de bu dönem dış satım yapıldı." dedi.

Kalyoncu, çayın ekonomik katkı sağlayan önemli bir ürün olduğunu dile getirerek, çay ihracatının yılı çok daha güzel rakamlarla tamamlayacağına inandıklarını kaydetti.

Gelecek dönemde çay ihracatının sürdürülebilir kılınması için çay tarımında verim ve kalitenin artırılmasına çok önem verilmesi gerektiğinin altını çizen Kalyoncu, bunun için de kamu ve özel sektör paydaşlarının ivedilikle çalışmalara başlaması gerektiğini sözlerine ekledi.

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