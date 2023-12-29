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Güncel
AA 29.12.2023 11:57

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu 4 şüpheli tutuklandı

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonu 4 şüpheli tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ve Viranşehir İlçe Jandarma komutanlığı ekiplerince, yılbaşı denetimleri kapsamında 25 Aralık'ta Viranşehir ilçesinde bir eğlence mekanına düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 8 şüphelinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Cumhuriyet savcılığına sevk edilen zanlılar, ifadeleri alınarak sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Hakimlikçe yeniden sorgulanan bu kişilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. İş yeri ise mühürlendi.

Operasyonda, 3 kilo 275 gram sentetik uyuşturucu, 1 kilo 239 gram esrar, 2 bin 578 sentetik hap, 3 ruhsatsız tabanca, 3 ruhsatsız av tüfeği, 19 kaçak içki ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 43 bin 550 lira, 1050 dolar, 200 İsveç Frangı, 650 Avro ile tarihi eser olduğu değerlendirilen obje ve 2 çalıntı motosiklet ele geçirilmişti.

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