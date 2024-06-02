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Güncel
AA 02.06.2024 16:41

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonlarında 7 şüpheli yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadeleye yönelik çalışma başlatıldı.

7 kişi yakalandı

Belirlenen adreslere gerçekleştirilen 5 farklı operasyonda, 7 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda, 1388 uyuşturucu hap, yaklaşık bir kilogram uyuşturucu, 2 ruhsatsız tabanca, 40 fişek, 1 ruhsatsız av tüfeği ve uyuşturucu madde ticaretinde kullanıldığı değerlendirilen 15 cep telefonu ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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