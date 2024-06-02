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Güncel
AA 02.06.2024 16:27

Kütahya'da tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kütahya'da şüphe üzerine durdurulan araçta antik çağa ait olduğu ve tarihi eser olduğu tahmin edilen 75 parça obje ele geçirildi.

Kütahya'da tarihi eser operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Yunus Timleri, Bölücek Mahallesi'nde yaptıkları çalışmada 3 zanlının bulunduğu aracı durdurdu.

Araçta yapılan aramada 3 define arama dedektörü, antik döneme ait tarihi eser niteliği taşıdığı tahmin edilen 75 parça obje ele geçirildi.

3 şüpheli yakalandı

Kaçak define kazısından döndükleri değerlendirilen R.Ç. (49), A.S. (47) ve N.K. (42) gözaltına alınarak Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerine teslim edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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