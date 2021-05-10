Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 17:16Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Şanlıurfa'da trafik kazası: 4 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.
Şanlıurfa- Gaziantep kara yolunun 71. kilometresinde Abdullah F. idaresindeki otomobil, Bozan D. yönetimindeki kamyonetle çarpıştı.
Kaza sonucu otomobil sürücüsü ile yanında bulunan 3 kişi yaralandı.
Kazada yaralanan şahıslar hastaneye kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası Şanlıurfa
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