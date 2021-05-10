Haber Giriş: 10 Mayıs 2021 Pazartesi 17:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bodrum'da kaçak moloz dökenler yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde kaçak moloz döken firma hakkında idari işlem yapıldı.
Gölköy Mahallesi Karadere mevkisinde kaçak hafriyat döküldüğünü gören vatandaşlar durumu Bodrum Belediyesi’ne bildirdi. Zabıta Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışma sonrası kaçak hafriyat dökümü yapan firma tespit edildi.
Çevreyi kirleten firmaya cezai işlem uygulanırken, dökülen hafriyatlar da kaldırıldı.
Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, doğaya ve çevresine saygılı vatandaşların hassasiyetleri sayesinde, kaçak hafriyat dökerek çevreyi kirletenlerin tespit edildiğini söyledi.
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