Gökpınar köyünde 7 yıldır muhtarlık yapan Metin Şahin, Kovid-19 salgını nedeniyle sokağa çıkamayan, köy sakinlerinin ekmek ve diğer ihtiyaçlarını kendi imkanları ile karşılıyor.

Köy fırınında eşi ve komşularıyla pişirdiği ekmekleri, kendi elleriyle kapı, kapı gezerek dağıtan muhtar, sokağa çıkamayan yaşlıların emekli maaşlarını çekiyor, ilaçlarını alıyor ve onları ihtiyaç halinde hastaneye götürüyor.

Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, köy halkının çoğunluğunun 65 yaş üstü olduğunu ve köyde hiç çocuğun bulunmadığını söyledi.

Birlik ve beraberliğe daha çok ihtiyaç duyulan bu dönemde ilk önce en yakınlarına ulaşmayı ve ihtiyaçlarını gidermeyi düşündüklerini anlatan Şahin, "Kovid-19'un başladığı ilk günlerden itibaren köyümüzde tedbirleri sıkı tutuyoruz. Vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını biz kendimiz karşılıyoruz, ihtiyaçlarını liste haline getirip ilçe merkezinden karşılıyoruz." dedi.

Köyde ekmek de yaptıklarını anlatan Şahin, şunları dile getirdi:

"Bugün kollarımızı sıvadık, eşim ve iki komşum ile birlikte hamurumuzu mayalayarak köy fırınımızda pişirdik, iftar öncesi kapı, kapı dolaşarak her haneye ekmeklerimizin dağıtımını yaptık.Tüm vatandaşlarımızı sürekli uyarıyoruz. Bu salgın sürecinde kurallara mutlaka uysunlar inşallah yakın zamanda bu beladan kurtulacağız."

Köy sakinlerinden 66 yaşındaki Hamide Aydın ise Şahin'in her zaman işlerine yardımcı olduğunu ifade ederek, "Bu salgından dolayı dışarı çıkamıyoruz, muhtarımız ekmeğimiz başta olmak üzere her istediğimizi getiriyor. Kendisinden Allah razı olsun. İşlerimizi kolaylaştırdı." diye konuştu.