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Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde Muhittin Çoban idaresindeki 27 AZJ 39 plakalı hafif ticari araç, Birecik Köprüsü üzerinde park halinde bırakılmış motosiklete çarptı. Kazada yaralanan araç sürücüsü Çoban, 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bölgede güvenlik tedbiri alan polis ekipleri, motosikleti terk edip giden sürücünün bulunması için çalışma başlattı.
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