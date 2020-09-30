Haber Giriş: Kaynak: AA
Bursa'da baca boşluğuna sıkışan 2 yavru kedi kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Bursa'nın Karacabey ilçesinde baca boşluğunda mahsur kalan 2 yavru kedi, AKUT ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.
AKUT'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bayram Mahallesi'nde bir apartmanın baca boşluğunda 2 yavru kedinin sıkıştığı bilgisi üzerine bölgeye ekip gönderildi.
Halatlar yardımıyla baca boşluğuna inen AKUT personeli, mahsur kalan 2 yavru kediyi kurtardı.
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