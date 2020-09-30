AKUT'un sosyal medya hesabından yapılan paylaşıma göre, Bayram Mahallesi'nde bir apartmanın baca boşluğunda 2 yavru kedinin sıkıştığı bilgisi üzerine bölgeye ekip gönderildi.

Halatlar yardımıyla baca boşluğuna inen AKUT personeli, mahsur kalan 2 yavru kediyi kurtardı.