Yenişehir Caddesi'nde H.İ. yönetimindeki otomobil, Abdulkadir A.'nın kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.

Yaralanan Abdulkadir A. ile beraberindeki Enes Ç. , sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Enes Ç., buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı, ağır yaralı Abdulkadir A. ise il merkezine sevk edildi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü H.İ. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Abdulkadir A. ve Enes Ç.'nin bir dönercide çalıştıkları ve kazanın, sipariş teslimine giderken meydana geldiği öğrenildi.