Haber Giriş: 26 Mayıs 2021 Çarşamba 13:53Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki iki gençten biri hayatını kaybetti, diğeri ağır yaralandı.
Yenişehir Caddesi'nde H.İ. yönetimindeki otomobil, Abdulkadir A.'nın kullandığı plakasız motosikletle çarpıştı.
Yaralanan Abdulkadir A. ile beraberindeki Enes Ç. , sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
Enes Ç., buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı, ağır yaralı Abdulkadir A. ise il merkezine sevk edildi.
Gözaltına alınan otomobil sürücüsü H.İ. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Abdulkadir A. ve Enes Ç.'nin bir dönercide çalıştıkları ve kazanın, sipariş teslimine giderken meydana geldiği öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası
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