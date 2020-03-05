Şanlıurfa, Kuşluca Mahallesi'nde bulanan taş ocağının deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden çalışanlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.

Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle taş ocağında hasar oluştu.