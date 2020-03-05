Haber Giriş: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da taş ocağında çıkan yangın söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde taş ocağında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şanlıurfa, Kuşluca Mahallesi'nde bulanan taş ocağının deposunda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden çalışanlar, itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine gelen ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.
Yangın nedeniyle taş ocağında hasar oluştu.
Sıradaki Haber
Bolu'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonu: 1 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz