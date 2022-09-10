Haber Giriş: 10 Eylül 2022 Cumartesi 12:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da su birikintisine düşen 2 çocuk boğuldu
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde su birikintisine düşen 2 kız çocuğu boğuldu.
Hürriyet Mahallesinde su birikintisinin çevresinde oynayan Suriye uyruklu V.İ (11) ile I.Y (8) suya düştü.
Çocukların gözden kaybolması üzerine çevredekiler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan çocuklar, sağlık ekiplerine teslim edildi.
112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırılan çocuklar, müdahaleye rağmen kurtarılmadı.
Çocukların cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna sevk edildi.
Etiketler: Şanlıurfa
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