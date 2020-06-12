Haber Giriş: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da otomobilin motor kısmına sıkışan kedi operasyonla kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde otomobilin motor bölümüne sıkışan kedi, itfaiye ekiplerince kurtardı.
Şanlıurfa'nın, Kışla Mahallesi'nde park halindeki bir otomobilin motor bölümünden kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Otomobili kontrol eden ekipler, kedinin zarar görmemesi için aracın tekerini sökmeye karar verdi.
Otomobili kriko yardımıyla kaldıran ekipler, lastiği yerinde çıkararak kediyi sıkıştığı yerden çıkararak sokağa bıraktı.
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