Yakutiye ilçesine bağlı Kırmızıtaş Mahallesi'ndeki bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredeki ahır ve samanlıklara sıçrayan alevlere ilk müdahaleyi yapan mahalle sakinleri, Erzurum Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Bölgeye gelen ekipler ile çevredekilerin yoğun çalışması sonucu söndürülen yangında bir ev, 5 ahır, bir samanlık ile tandır kullanılamaz hale geldi.