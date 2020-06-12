Haber Giriş: Kaynak: AA
Şişli'de trafik kazası: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Şişli'de otomobilin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
İstanbul'da alınan bilgiye göre, Serkan B'nin kullandığı 34 VG 0886 plakalı otomobil, Cumhuriyet Caddesi'nde trafik levhasına ardından ağaca çarptıktan sonra devrildi.
Kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 5 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Aracın kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.
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