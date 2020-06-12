Diyarbakır'da polis tarafından bir ayda düzenlenen 84 uyuşturucu operasyonunda, 1 ton 115 kilogram 63 gram esrar, 46 kilogram eroin, av tüfeği ve 3 tabanca ele geçirildi, gözaltına alınan 99 zanlıdan 39'u tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucunun kaynağının kurutulması, ticareti ve kullanımının engellenmesi, sokak satıcılarıyla mücadele edilmesi ve terör örgütlerinin uyuşturucu üzerinden finansal kaynak sağlamasının engellenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 12 Mayıs ve 11 Haziran arasında Ergani, Bismil, Silvan ve Dicle ilçelerinde 84 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, 1 ton 115 kilogram 63 gram esrar, 180,73 gram metamfetamin, 111 uyuşturucu nitelikte hap, 8 gram plaka esrar ve 5 sentetik madde, pompalı av tüfeği, 3 tabanca ve bu silahlara ait 55 dolu fişek ele geçirildi.

Yakalanan 99 şüpheliden aralarında Adana Barosuna kayıtlı bir avukatın da bulunduğu 39'u tutuklandı, 7'si adli kontrol kararı, 53'ü de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

İl genelinde uyuşturucu ticareti yapan zanlı ve organizasyonlara yönelik çalışmalar kararlılıkla ve aralıksız devam edecek.