Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 12 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa-Gaziantep kara yolunun 35. kilometresinde, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 63 FB 472 plakalı minibüs ile 63 AAV 346 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada yaralanan 14 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Meliha ile kardeşi Semira Akaltun, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA