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MSB Sarıkamış şehitlerini video mesajıyla andı

05 Ocak 2020 Pazar 14:58 - Son Güncelleme 05 Ocak 2020 Pazar 14:59

Mehmetçiğin karla kaplı dağlardaki operasyon görüntülerinin yer aldığı videoda, "Ay yıldızlı al bayrağın gölgesinde hür ve bağımsız yaşayalım diye şehadete yürüyen 90 bin ana kuzumuzu rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" mesajına yer verildi.

[Fotoğraf: AA]