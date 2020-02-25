Haber Giriş: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da keklik operasyonu
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da kaçak avlanıldığı belirlenen 9 kınalı keklik ele geçirildi.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bazı kişilerde kaçak avlanan keklik bulunduğunu tespit etti.
İki ayrı operasyonda ele geçirilen 9 keklik, Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Şanlıurfa Şube Müdürlüğü Av Koruma ve Kontrol ekiplerine teslim edildi.
Keklikleri bulunduran 4 kişi hakkında yasal işlem başlatıldı.
Etiketler: şanlıurfaSon Güncelleme: 25 Şubat 2020 Salı 14:28
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