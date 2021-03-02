Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 10:27Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da izinsiz kazıda ortaya çıkan Roma dönemine ait mozaikler korumaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde kaçak kazıda bulunan Roma dönemine ait mozaikler koruma altına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Viranşehir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, evinin bahçesinde izinsiz kazı yapan bir şüphelinin adresine operasyon düzenledi.
Şanlıurfa Müze Müdürlüğü ekiplerince bölgede yapılan incelemede, 300 metrekarelik alanda Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen, çeşitli renk ve desende mozaikler bulunduğu tespit edildi.
Mozaikler koruma altına alındı. Şüpheli, sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Etiketler: Kaçak Kazı Jandarma Genel Komutanlığı
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