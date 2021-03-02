Beyoğlu Belediyesince İstiklal Caddesi'ndeki Galatasaray Lisesi önünde düzenlenen sergide, 28 Şubat'ı anlatan fotoğraflar yer aldı. 28 kareden oluşan sergide, postmodern darbe sürecinin akılda kalan fotoğrafları bulunuyor.

"Bütün darbeler insanlık suçudur"

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, millet iradesine olan saldırıyı unutturmamak adına bu fotoğraf sergisini açtıklarını söyledi.

Millete ve onun iradesine yapılan her saldırının yine millet tarafından unutulmayacağını ifade eden Yıldız, "Darbe nerede, kimden gelirse gelsin her defasında karşısında milleti bulacak. 28 Şubat ve bütün darbeler insanlık suçudur. Bu darbelerde mağdur olanlar hep millet olmuştur. 28 Şubat'ı unutmayacağız ve unutturmayacağız." dedi.

Programa, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu BBP Beyoğlu İlçe Başkanı Mustafa Yıldız ve vatandaşlar katıldı.

Fotoğraf sergisi, 6 Mart'a kadar açık kalacak.