Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 10:02Son Güncelleme: Kaynak: İHA
İki duvar arasına sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
[Fotoğraf: AA]
Osmaniye’de müstakil evin duvarı ile bahçe duvarı arasına giren köpek iki duvar arasında sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin kazma yardımıyla duvarı kırması sonucu sıkıştığı yerden çıkartılan köpek, barınağa teslim edildi.
Merkez Yıldırım Beyazıt Mahallesinde bulunan müstakil bir evin bahçesinde oyun oynayan çocuklar bir köpeğin iki duvar arasına sıkıştığını gördü.
Köpeğin sıkıştığı yerden çıkarılması için itfaiye ekiplerine haber verildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, köpeğin müstakil bir evin duvarı ile bahçe duvarı arasına sıkıştığını gördü.
Ekipler ilk önce köpeği tasma yardımıyla çıkarmayı denedi. Çalışmanın sonuç vermeyeceğini düşünen ekipler, duvarın yıkılmasına karar verdi. Ev sahibinden izin alınması üzerine itfaiye ekipleri yaklaşık bir saatlik çalışmayla köpeğe zarar vermeden duvarı kırarak köpeği sıkıştığı yerden çıkarttı.
Köpek olay yerine çağrılan barınak ekiplerine teslim edildi.
Etiketler: İtfaiye Sokak Hayvanları
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