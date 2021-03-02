Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 09:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir ve Kütahya'da kar etkili oldu
[Fotoğraf: AA]
Eskişehir ve Kütahya kar yağışıyla beyaza büründü.
Hava sıcaklığının en yüksek 5, en düşük 0 derece ölçüldüğü Eskişehir'de sabah saatlerinde kar etkili oldu.
Beyaz örtüyle kaplanan kentin merkezinden geçen Porsuk Çayı'nın çevresinde biriken kar ise seyirlik görüntüler oluşturdu.
Sabah evlerinden iş yerlerine gitmek için çıkan bazı vatandaşlar, araçlarındaki kar örtüsünü temizledi.
Kütahya
Kütahya kent merkezinde belediye, şehirler arası yollarda ise karayolları ekipleri kar tutmaya başlayan bölgelerde çalışma başlattı.
Trafik ekipleri de şehirler arası kara yollarında buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı.
Etiketler: Kar Yağışı Hava Durumu
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