Hava sıcaklığının en yüksek 5, en düşük 0 derece ölçüldüğü Eskişehir'de sabah saatlerinde kar etkili oldu.

Beyaz örtüyle kaplanan kentin merkezinden geçen Porsuk Çayı'nın çevresinde biriken kar ise seyirlik görüntüler oluşturdu.

Sabah evlerinden iş yerlerine gitmek için çıkan bazı vatandaşlar, araçlarındaki kar örtüsünü temizledi.

Kütahya

Kütahya kent merkezinde belediye, şehirler arası yollarda ise karayolları ekipleri kar tutmaya başlayan bölgelerde çalışma başlattı.

Trafik ekipleri de şehirler arası kara yollarında buzlanmaya karşı sürücüleri uyardı.