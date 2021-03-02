Haber Giriş: 2 Mart 2021 Salı 09:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Gaziantep'te Covid-19 tedbirlerini ihlal eden 494 kişiye para cezası
[Fotoğraf: AA (ARŞİV)]
Gaziantep'te yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerini ihlal eden 494 kişiye para cezası kesildi.
Gaziantep'te kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.
Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 334 kişi ile sosyal mesafe ve maske kullanma kurallarına uymayan 160 kişiye para cezası uygulandı.
Denetlenen 263 iş yerinde herhangi olumsuzluğa rastlanmadı.
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