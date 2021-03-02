Gaziantep'te kent genelinde Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler sürüyor.

Bu kapsamda dün gerçekleştirilen denetimlerde, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 334 kişi ile sosyal mesafe ve maske kullanma kurallarına uymayan 160 kişiye para cezası uygulandı.

Denetlenen 263 iş yerinde herhangi olumsuzluğa rastlanmadı.