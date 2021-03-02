2019 yılında toplam 79 yangında 72 hektar ormanını kaybeden Hatay'da, Ekim 2020'de ise 300 hektar orman kül oldu.

Hatay'da "geleceğe nefes" olma bilinci ve "Daha Yeşil Bir Dünya İçin Turizm Ormanı" sloganıyla Türkiye'nin önde gelen 17 turizm sivil toplum kuruluşu el ele vererek "Turizm Ormanı Projesi"ni hayata geçirdi. Bu kapsamda geçen yıl Orman Genel Müdürlüğü ile protokol imzalandı. Proje kapsamında, yapılan bağışlarla bu yıl 100 bin ağacın toprakla buluşturulması hedeflendi.

Turizm ormanına kısa mesaj, para transferi veya internet üzerinden kredi kartı yöntemleriyle destekte bulunulabiliyor. 17 sivil toplum kuruluşu projeye katıldı.

Vatandaşlara doğa sevgisinin kazandırılması hedefleniyor

Turizm Ormanı Projesi'nin yöneticisi ve Turizm Akademisyenleri Derneği Başkanı Prof. Dr. Muharrem Tuna, projenin amacının Orman Genel Müdürlüğü tarafından ülke genelinde yürütülen ağaçlandırma ve erozyon kontrolü çalışmalarının desteklenmesi olduğunu belirterek, bu doğrultuda Hatay'da bedelli hatıra ormanı tesis edilmesi, ağaçlandırma konularında kamuoyu bilincinin artırılmasının ve vatandaşlara doğa sevgisinin kazandırılmasının hedeflendiğini söyledi.