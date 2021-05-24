Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 16:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da iki aile arası silahlı kavga: 2 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da alınan bilgiye göre, aralarında kız alıp verme nedeniyle husumet bulunan iki ailenin fertleri arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Remziye Y. (26) ile Cebrail O. (14) silahla yaralandı.
Ambulansla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Remziye Y'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olayla ilgili Ferhat O. gözaltına aldı.
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