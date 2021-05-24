Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 Pazartesi 16:29Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kırklareli'nde göçmen operasyonu: 7 düzensiz göçmen yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Kırklareli'nde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 7 düzensiz göçmen yakalandı.
Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bulgaristan'a sınır Kofçaz ilçesinin Tastepe köyünde, düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.
Ekipler, Afganistan uyruklu 7 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, Bulgaristan'da darbedilip Türkiye'ye gönderildiklerini öne sürdü.
İşlemleri tamamlanan düzensiz göçmenler, Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler
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