İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının Trafik Güvenliği Eylem Planı kapsamında helikopterle kentin Diyarbakır ve Mardin'e bağlantısını sağlayan kara yollarında, havadan ve karadan trafik uygulaması gerçekleştirdi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdür Yardımcısı Kıdemli Başçavuş Murat Kozak ile İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdür Yardımcısı Ökkeş Gülsoy'u katıldığı denetimlerde, havadan tespit edilen hatalı sürücüler telsiz aracılığıyla kontrol noktalarındaki ekiplere bildirildi.

Denetimlerde kurallara uymadığı belirlenen sürücülere ise cezai işlem uygulandı.