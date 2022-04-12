Haber Giriş: 12 Nisan 2022 Salı 17:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da hakkında 12 yıl 6 ay hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, "uyuşturucu" suçundan hakkında 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.T'nin (28) Şanlıurfa'ya geleceğini tespit etti.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda yakalanan İ.T. işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Etiketler: Şanlıurfa Jandarma Genel Komutanlığı
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