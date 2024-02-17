Çok Bulutlu 8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 17.02.2024 16:58

Şanlıurfa'da aranan 69 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da yapılan uygulamalarda aranan 69 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa'da aranan 69 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hırsızlık ve dolandırıcılık suçu başta olmak üzere aranan şahısların yakalanmasına yönelik il merkezi ve ilçelerde çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda 72 ekip ve 206 personelin katılımıyla yapılan çalışmalarda, "hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, yaralama" gibi suçlardan haklarında yakalama emri bulunan 69 şüpheli yakalandı.

Aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.

ETİKETLER
Şanlıurfa
Sıradaki Haber
Karaman'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:20
İspanya'da binlerce kişi 'Gazze' için yürüdü
18:06
Aliyev ve Paşinyan Münih'te görüştü
18:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her sözümüzün altında hizmet yatıyor
17:44
Yemen'deki Husiler: ABD ve İngiliz kuvvetleri Hudeyde kentine saldırı düzenledi
17:40
EBA platformu öğretmenlerin içerikleriyle zenginleştirilecek
17:35
Boykotlar İsrailli firmaların marka değerini düşürüyor
Erzincan'da kayıp 3 işçinin olduğu değerlendirilen "manganez ocağı"ndaki çalışmalar yoğunlaştırıldı
Erzincan'da kayıp 3 işçinin olduğu değerlendirilen "manganez ocağı"ndaki çalışmalar yoğunlaştırıldı
FOTO FOKUS
Kimlik soran polislere ateş açtılar
Kimlik soran polislere ateş açtılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ