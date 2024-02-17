Şanlıurfa'da aranan 69 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin hırsızlık ve dolandırıcılık suçu başta olmak üzere aranan şahısların yakalanmasına yönelik il merkezi ve ilçelerde çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda 72 ekip ve 206 personelin katılımıyla yapılan çalışmalarda, "hırsızlık, dolandırıcılık, yağma, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma, yaralama" gibi suçlardan haklarında yakalama emri bulunan 69 şüpheli yakalandı.

Aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 17 hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi, diğer şüphelilerin işlemleri sürüyor.