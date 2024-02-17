Karaman'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Cumhuriyet Parkı'nda toplanan Karaman Sivil Toplum Platformu üyeleri, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, İsrail aleyhine slogan attı.

Platform adına açıklama yapan Tevfik Baran, Filistin'de aylardır devam eden bir katliam olduğunu söyledi.

Karaman'dan 4 tır yardım malzemesinin Filistin'e gönderildiğini belirten Baran, "Yardım tırlarını Kızılay vasıtasıyla Filistinli kardeşlerimize gönderdik. İnsani yardımlarımız devam edecek. İlerleyen zamanlarda daha fazla yardım tırı göndereceğiz. Filistinli kardeşlerimize yardım etmek için var gücümüzle gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yürüyüş, dua edilmesiyle son buldu.