Çok Bulutlu 8ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Güncel
AA 17.02.2024 16:51

Karaman'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Karaman'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenlendi.

Karaman'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları protesto edildi

Cumhuriyet Parkı'nda toplanan Karaman Sivil Toplum Platformu üyeleri, Aktekke 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na kadar yürüdü.

Ellerinde Filistin bayrakları taşıyan katılımcılar, İsrail aleyhine slogan attı.

Platform adına açıklama yapan Tevfik Baran, Filistin'de aylardır devam eden bir katliam olduğunu söyledi.

Karaman'dan 4 tır yardım malzemesinin Filistin'e gönderildiğini belirten Baran, "Yardım tırlarını Kızılay vasıtasıyla Filistinli kardeşlerimize gönderdik. İnsani yardımlarımız devam edecek. İlerleyen zamanlarda daha fazla yardım tırı göndereceğiz. Filistinli kardeşlerimize yardım etmek için var gücümüzle gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yürüyüş, dua edilmesiyle son buldu.

ETİKETLER
Karaman
Sıradaki Haber
Amasya'da polis, öğrencileri internet güvenliği konusunda bilgilendirdi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:20
İspanya'da binlerce kişi 'Gazze' için yürüdü
18:06
Aliyev ve Paşinyan Münih'te görüştü
18:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Her sözümüzün altında hizmet yatıyor
17:44
Yemen'deki Husiler: ABD ve İngiliz kuvvetleri Hudeyde kentine saldırı düzenledi
17:40
EBA platformu öğretmenlerin içerikleriyle zenginleştirilecek
17:35
Boykotlar İsrailli firmaların marka değerini düşürüyor
Erzincan'da kayıp 3 işçinin olduğu değerlendirilen "manganez ocağı"ndaki çalışmalar yoğunlaştırıldı
Erzincan'da kayıp 3 işçinin olduğu değerlendirilen "manganez ocağı"ndaki çalışmalar yoğunlaştırıldı
FOTO FOKUS
Kimlik soran polislere ateş açtılar
Kimlik soran polislere ateş açtılar
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ