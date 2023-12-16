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Güncel
AA 16.12.2023 09:50

Şanlıurfa'da aranan 27 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'da çeşitli suçlardan aranan 27 şüpheli yakalandı.

Şanlıurfa'da aranan 27 şüpheli yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde asayişin sağlanması, suçlunun ve suç unsurlarının tespit edilebilmesi amacıyla 80 ekip, 258 personelin katılımıyla "Güvenli Şehir Uygulaması" gerçekleştirildi.

Farklı suçlardan aranan 27 şüpheli yakalanırken, denetlenen 59 iş yerinden 5'ine idari işlem yapıldı.

Sorgulaması yapılan 1117 araçtan 32'sinin sürücüsüne toplam 99 bin 895 lira idari para cezası uygulandı.

Denetimlerde, 3 çalıntı araç, 1 çalıntı motosiklet, 4 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 av tüfeği, 85 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

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