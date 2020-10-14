Haber Giriş: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da 72 kilogram esrar ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 72 kilogram esrar ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uygulama noktasında şüphe üzerine bir kamyonu durdurdu. Narkotik köpeği kullanılarak kamyonda yapılan aramada, paketler halinde 72 kilogram esrar bulundu.
Gözaltına alınan kamyon sürücüsü Y.Ş. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.
Son Haberler
- 11:37
- 11:22
- 11:19
- 11:16
- 11:12
Sıradaki Haber
İzmir'de yol uygulamasında, uyuşturucu ve tarihi eser ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz