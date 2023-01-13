Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma 13:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da 35 motosiklet sürücüsüne para cezası uygulandı
Ceylanpınar ilçesinde 35 motosiklet sürücüsüne 156 bin 113 lira idari para cezası uygulandı, 10 motosiklet trafikten men edildi.
Ceylanpınar Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ilçe genelinde motosikletlere yönelik uygulamaları devam ediyor.
Uygulamada, motosikletinin sigortasını ve muayenesini yaptırmayan ve ehliyeti olmayan 35 sürücüye 156 bin 113 lira para cezası uygulandı, 10 motosiklet ise trafikten men edildi.
Etiketler: Şanlıurfa
Son Haberler
- 18:19
- 18:06
- 17:56
- 17:32
- 17:31
Sıradaki Haber
Çaldıkları otomobille kaza yaptılar
Yükleniyor lütfen bekleyiniz