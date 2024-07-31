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Güncel
AA 31.07.2024 15:24

Şanlıurfa'da 2 kilogram 300 gram altını gasbeden 7 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde, 2 kilo 300 gram altın, 10 bin lira, 10 cep telefonu ve 1 dizüstü bilgisayarı gasbeden 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şanlıurfa'da 2 kilogram 300 gram altını gasbeden 7 şüpheli yakalandı

Polis yeleği giyip cerrahi maske ve eldiven takan silahlı 7 şüpheli, Eyüpnebi Mahallesi'nde kuyumculuk yapan 2 akrabanın evine girdi.

Şüpheliler, alt ve üst katta oturan 2 akrabayı plastik kelepçe ile kollarını bağladıktan sonra evde bulunan 2 kilo 300 gram altın, 10 bin lira, 10 cep telefonu ve 1 dizüstü bilgisayarı gasbetti.

İhbar üzerine adrese giden İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek zanlıları tespit etti.

Harran ve Eyyübiye ilçelerinde belirlenen adreslere düzenlenen şafak operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki ifadesinin ardından 2 şüpheli serbest bırakıldı, 5 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, zanlıların sokakta kaçması çevrede bulunan güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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