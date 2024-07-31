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Güncel
AA 31.07.2024 15:16

Kütahya'ya gelen öğrenciler "Damla Projesi" ile gönüllere dokunuyor

Kütahya'da, `Damla Projesi` kapsamında Türkiye'nin farklı illerinden gelen öğrenciler, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri, yaşlı bakım merkezini ziyaret edip çiftçilerin bahçe işlerine yardımcı oluyor.

Kütahya'ya gelen öğrenciler "Damla Projesi" ile gönüllere dokunuyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı Proje Koordinasyon Genel Müdürlüğünce yürütülen proje kapsamında 38 öğrenci, Kütahya Gençlik Merkezi'nin ev sahipliğinde rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri ile huzurevini ziyaret etti.

Proje kapsamında pazarcı esnafına da yardım eden gönüllüler, merkeze bağlı Demirciören köyünde bir çiftçinin bahçe işlerinin yapılmasına da destek verdi. Bahçede erik toplayan gönüllü öğrenciler, serada biber fidesi dikti, soğan ekti ve çapa yaptı. Proje koordinatörlerinden Ayşenur Gök, Damla Projesi'nin 2013 yılında başladığını ve günümüzde de sürdüğünü söyledi.

Projenin `10 Gönüllü Gün Bin Gönüllü Genç` sloganıyla başlatıldığını hatırlatan Gök, şunları kaydetti:

`Projemiz kapsamında 30’dan fazla ilden 38 katılımcı 4 koordinatör ile toplamda 42 gönüllümüzle Kütahya’da sahadayız. Kütahya’da gönüllülerimizle birlikte gönüllere dokunmak için gayret ediyoruz. Nerede ihtiyaç varsa biz oradayız. Bizim bu işlerden hiçbir çıkarımız yok, tek amacımız gönül kazanmak. Katılımcı öğrencilerimiz oldukça keyifle projede görev alıyorlar.`

Projeye Adıyaman'dan katılan okul öncesi öğretmenliği öğrencisi Zeynep Havva Çiçek de projede yer almaktan dolayı son derece mutlu olduğunu dile getirdi.

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Kütahya Gençlik ve Spor Bakanlığı
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