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Güncel
AA 10.05.2024 09:34

Şanlıurfa'da 2 bin 370 kişi çölyak hastalığıyla mücadele ediyor

Şanlıurfa Çölyak Dernek Başkanı Hasan Doğan, kentte 2 bin 370 çölyaklı hastasının bulunduğunu söyledi.

Şanlıurfa'da 2 bin 370 kişi çölyak hastalığıyla mücadele ediyor
[Fotograf: AA]

Doğan, "9 Mayıs Dünya Çölyak Günü" dolayısıyla dernek binasında çölyak hastalığına dikkati çekmek ve bu konuda toplumsal bilinç oluşturmak amacıyla çalışmalara devam ettiğini söyledi.

Şanlıurfa'da 2 bin 370 kişi çölyak hastalığıyla mücadele ediyor

"Farkındalık oluşturmak istiyoruz"

Türkiye'de 152 bin Şanlıurfa'da ise 2 bin 370 çölyaklı hastanın olduğunu vurgulayan Doğan, "Bizler çölyak hastaları ve hasta yakınları olarak hastalığa dikkati çekmek, farkındalık oluşturmak için derneklerimiz ve federasyonumuz vasıtası ile çeşitli seminer, konferans gibi farklı etkinlikler düzenliyoruz" dedi.

Çölyak hastası 9 yaşındaki Mahir Altun ise 2 yıldır hastalıkla mücadele ettiğini söyledi.

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