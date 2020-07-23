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Şanlıurfa'da 2 ayrı trafik kazası: 5 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Şanlıurfa'da meydana gelen 2 ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Şanlıurfa'da İmam Anuk idaresindeki otomobil, Gaziantep Otoyolu'nun 80. kilometresinde bariyerlere çarparak devrildi.
Kazada, sürücü ile araçtaki Ahmet Boz ve Muhammed Fırat Hocanlı yaralandı.
Akçakale-TOKİ Çevre Yolu'nda ise Mehmet Emin Aslankol yönetimindeki otomobil, Dürrü Mece'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Sürücülerden Mece ile yolcu Emine Yıldız yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.
Etiketler: Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu şanlıurfa kazaSon Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 10:27
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