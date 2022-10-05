Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin uyuşturucu madde kullanımı ve satışıyla mücadele çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda ekiplerce, kent girişinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, lastik içinde 5 paket halinde 1 kilo 900 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheli "Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve nakletmek" suçundan gözaltına alındı.