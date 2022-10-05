Haber Giriş: 5 Ekim 2022 Çarşamba 14:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Denizli'de devrilen iş makinesinin altında kalan operatör öldü
Denizli'nin Çivril ilçesinde devrilen iş makinesinin altında kalan operatör, hayatını kaybetti.
Ahmet Yurttaş'ın kullandığı iş makinesi, Işıklı Mahallesi'nde yürütülen dere ıslah çalışması sırasında devrildi. Operatör, iş makinesinin altında kaldı.
Kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Yurttaş'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenaze, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.
Etiketler: Denizli
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