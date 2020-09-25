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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti
[Fotoğraf: AA]
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Diyarbakır Valiliğini ziyaret etti.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bakan Varank, valiliğe geçti.
Şeref defterini imzalayan Varank, bu bölümde sergilenen ve ağırlık yarışmasında dereceye giren Diyarbakır karpuzlarını inceledi.
Varank, daha sonra Vali Münir Karaloğlu ile görüştü.
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